Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Вудворд вернул себе статус наиболее высокооплачиваемого руководителя в АПЛ

06 Января 2021, 18:36,

twitter.com

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд долгое время был самым высокооплачиваемым руководителем в клубах английской Премьер-лиги. В сезоне 2018/2019 обойти Вудворда смог президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви, который тогда заработал около 7 миллионов фунтов, включая бонус в размере трёх миллионов за новый стадион.

И вот в сезоне 2019/2020 Вудворд вернул себе статус наиболее высокооплачиваемого босса в Премьер-лиге. За прошлый сезон Эд смог заработать 3,09 миллиона фунтов, сообщает на своих страницах издание The Times. Леви же за этот период заработал 2,96 миллиона фунтов. 

Отметим, что Эда Вудворда нередко критикуют болельщики «Манчестер Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Даниэль Леви, Эд Вудворд
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