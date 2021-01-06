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​Агент Озила допустил январский трансфер игрока

06 Января 2021, 17:41,

Global Look Press

Агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила Эркут Согут высказался по поводу будущего футболиста.

«Нам не разрешали вести переговоры до 1 января, поэтому мы только сейчас рассматриваем варианты с цифрами и деталями. Я не могу называть имена клубов, потому что это было бы непрофессионально. До конца контракта Озила остаётся шесть месяцев, поэтому нет ничего необычного в том, что мы контактируем с клубами и пытаемся найти лучший вариант.

Озил может остаться в «Арсенале» до лета, но может и уйти в январе. Приоритет Месута – остаться, но в футболе всё может быстро измениться. На сегодняшний день мы просто изучаем варианты на январь и на лето.

Если мы захотим уйти в январе, мне нужно будет обсудить это с «Арсеналом». Если мы подпишем контракт на лето, нам не нужно связываться с «канонирами». В ближайшие семь-десять дней ситуация станет более ясной», - сказал агент в интервью ESPN.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил
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