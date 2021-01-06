​В Англии посчитали, какая команда получила больше всех пенальти за время работы Клоппа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне сказал, что за последние два года «Манчестер Юнайтед» пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» под его руководством за всё время. Sky Sports тут же посчитал количество одиннадцатиметровых, которые клубы Премьер-лиги получили за период работы Клоппа в мерсисайдском клубе, то есть с октября 2015 года.

Больше всех пенальти за пять с лишним лет пробил «Лестер» - 45. На втором месте идёт «Манчестер Сити» (43), а тройку замыкает «Манчестер Юнайтед» (41).

Дальше идут «Кристал Пэлас» (36), «Ливерпуль» (30), «Челси» (29), «Тоттенхэм», «Борнмут» (по 28), Уотфорд, «Саутгемптон» и «Эвертон» (по 25).