Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​В Англии посчитали, какая команда получила больше всех пенальти за время работы Клоппа

06 Января 2021, 17:15,

Depositphotos

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне сказал, что за последние два года «Манчестер Юнайтед» пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» под его руководством за всё время. Sky Sports тут же посчитал количество одиннадцатиметровых, которые клубы Премьер-лиги получили за период работы Клоппа в мерсисайдском клубе, то есть с октября 2015 года.

Больше всех пенальти за пять с лишним лет пробил «Лестер» - 45. На втором месте идёт «Манчестер Сити» (43), а тройку замыкает «Манчестер Юнайтед» (41).

Дальше идут «Кристал Пэлас» (36), «Ливерпуль» (30), «Челси» (29), «Тоттенхэм», «Борнмут» (по 28), Уотфорд, «Саутгемптон» и «Эвертон» (по 25).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Лестер, Юрген Клопп, Кристал Пэлас
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Комментарии (2)
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andpet
06 Января 2021, 18:06

в этом игра и завершается главная нырнуть в штрафную и ждать пока тебя там ёб-ут.но для этого надо играть и как то добегать до туда и проникать за линию.сейчас все пенальти по лупой ныркуть не получится вар по атамам всё разложит.видно клоп не знал а такой системе.застрял в 90.

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Element-22
06 Января 2021, 17:46

понятно ведь, что очкастый толераст, как пошло что не так, начал искать оправдания. не 1 удар в створ привели к 0-1, а 6 пенальти МЮ в этом сезоне... :)

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