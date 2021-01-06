​Журналист: «Мечта Лэмпарда – тренировать «Барселону»

Известный журналист Гиллем Балаге рассказал о мечте Фрэнка Лэмпарда, который в настоящий момент является главным тренером «Челси».

«Мечта Лэмпарда – тренировать в испанской Ла Лиге, где ему так и не удалось выступить в качестве футболиста. Он хотел бы тренировать «Барселону», - приводит слова журналиста Mundo Deportivo со ссылкой на программу Onza.

Балаге также напомнил, что в 2005 году Фрэнк Лэмпард был близок к переходу в «Барселону» из «Челси», но сделка не состоялась.

На протяжении своей карьеры футболиста Лэмпард играл за «Вест Хэм», «Суонси», «Челси», «Нью-Йорк Сити» и «Манчестер Сити».