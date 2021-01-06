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​Журналист: «Мечта Лэмпарда – тренировать «Барселону»

06 Января 2021, 16:38,

Global Look Press

Известный журналист Гиллем Балаге рассказал о мечте Фрэнка Лэмпарда, который в настоящий момент является главным тренером «Челси».

«Мечта Лэмпарда – тренировать в испанской Ла Лиге, где ему так и не удалось выступить в качестве футболиста. Он хотел бы тренировать «Барселону», - приводит слова журналиста Mundo Deportivo со ссылкой на программу Onza.

Балаге также напомнил, что в 2005 году Фрэнк Лэмпард был близок к переходу в «Барселону» из «Челси», но сделка не состоялась.

На протяжении своей карьеры футболиста Лэмпард играл за «Вест Хэм», «Суонси», «Челси», «Нью-Йорк Сити» и «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Челси, Фрэнк Лэмпард, Гиллем Балаге
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Комментарии (4)
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0
Артур Измаилов
06 Января 2021, 18:22

тоесть физручить

0
ARTUR
06 Января 2021, 17:35

а я мечтаю засадить Монике Белучи и что бы следующей в очереди стояла Сальма Хайек )))

0
Misha_diablo_football
06 Января 2021, 17:01

Не бабселонский игрок стиль другой у него....

0
pol-black
06 Января 2021, 16:51

угу! пенсов уже потренировал.

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