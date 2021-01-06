​Журналист: «Мечта Лэмпарда – тренировать «Барселону»

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06 Января 2021, 16:38,
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Известный журналист Гиллем Балаге рассказал о мечте Фрэнка Лэмпарда, который в настоящий момент является главным тренером «Челси».
«Мечта Лэмпарда – тренировать в испанской Ла Лиге, где ему так и не удалось выступить в качестве футболиста. Он хотел бы тренировать «Барселону», - приводит слова журналиста Mundo Deportivo со ссылкой на программу Onza.
Балаге также напомнил, что в 2005 году Фрэнк Лэмпард был близок к переходу в «Барселону» из «Челси», но сделка не состоялась.
На протяжении своей карьеры футболиста Лэмпард играл за «Вест Хэм», «Суонси», «Челси», «Нью-Йорк Сити» и «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Челси, Фрэнк Лэмпард, Гиллем Балаге
тоесть физручить
а я мечтаю засадить Монике Белучи и что бы следующей в очереди стояла Сальма Хайек )))
Не бабселонский игрок стиль другой у него....
угу! пенсов уже потренировал.