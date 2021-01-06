Озил договорился с «Фенербахче» о трёхлетнем контракте

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06 Января 2021, 13:48,
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Вингер лондонского «Арсенала» Месут Озил провел успешные переговоры с турецким «Фенербахче». Как сообщает издание Mirror, стороны договорились о подписании долгосрочного контракта на три года.
Месут не был включен в заявку «канониров» на первую половину сезона. В последние несколько недель немецкий полузащитник тренировался отдельно от основного состава «Арсенала».
Озил защищает цвета лондонского коллектива с 2013-го года. Действующее соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2021-го года.
В сезоне-2019/2020 АПЛ Месут провел 18 матчей, отметившись голом и двумя ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фенербахче, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021