Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Озил договорился с «Фенербахче» о трёхлетнем контракте

06 Января 2021, 13:48,

Global Look Press

Вингер лондонского «Арсенала» Месут Озил провел успешные переговоры с турецким «Фенербахче». Как сообщает издание Mirror, стороны договорились о подписании долгосрочного контракта на три года.

Месут не был включен в заявку «канониров» на первую половину сезона. В последние несколько недель немецкий полузащитник тренировался отдельно от основного состава «Арсенала».

Озил защищает цвета лондонского коллектива с 2013-го года. Действующее соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2021-го года.

В сезоне-2019/2020 АПЛ Месут провел 18 матчей, отметившись голом и двумя ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фенербахче, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»
Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола