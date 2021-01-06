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CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место

06 Января 2021, 13:07,

Global Look Press

CIES опубликовала свою версию самых дорогих футболистов мира на сегодняшний день. Этот рейтинг неожиданно возглавил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, стоимость которого оценили в 165,6 миллиона евро.

Второе место занял норвежский бомбардир «Боруссии» Эрлинг Холанн - 152 миллиона. Тройку лидеров замкнул фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (151,6 миллиона).

Четвертым стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (151,1), а пятым - форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (149,4).

Аргентинец Лионель Месси расположился лишь на 97-м месте, а Криштиану Роналду и вовсе не был включен в топ-100.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Маркус Рэшфорд
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
06 Января 2021, 13:29

Где то в сторонке нервно курят Де Брюйне, Салах, Мане, Стерлинг и др., а про золотого гнома и шампуньегвого моделя молчу....

0
zhoomart88
06 Января 2021, 13:16
CIES на верно фанат Рэшфорда или МЮ.
1
Кар Карыч
06 Января 2021, 13:13

И правильно. Кому нужны эти старпёры? Как не пыжатся гном с гелевым, но время неумолимо!

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