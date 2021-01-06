CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место

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06 Января 2021, 13:07,
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CIES опубликовала свою версию самых дорогих футболистов мира на сегодняшний день. Этот рейтинг неожиданно возглавил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, стоимость которого оценили в 165,6 миллиона евро.
Второе место занял норвежский бомбардир «Боруссии» Эрлинг Холанн - 152 миллиона. Тройку лидеров замкнул фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (151,6 миллиона).
Четвертым стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (151,1), а пятым - форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (149,4).
Аргентинец Лионель Месси расположился лишь на 97-м месте, а Криштиану Роналду и вовсе не был включен в топ-100.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Маркус Рэшфорд
Где то в сторонке нервно курят Де Брюйне, Салах, Мане, Стерлинг и др., а про золотого гнома и шампуньегвого моделя молчу....
И правильно. Кому нужны эти старпёры? Как не пыжатся гном с гелевым, но время неумолимо!