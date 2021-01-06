CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место

CIES опубликовала свою версию самых дорогих футболистов мира на сегодняшний день. Этот рейтинг неожиданно возглавил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, стоимость которого оценили в 165,6 миллиона евро.

Второе место занял норвежский бомбардир «Боруссии» Эрлинг Холанн - 152 миллиона. Тройку лидеров замкнул фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (151,6 миллиона).

Четвертым стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (151,1), а пятым - форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (149,4).

Аргентинец Лионель Месси расположился лишь на 97-м месте, а Криштиану Роналду и вовсе не был включен в топ-100.