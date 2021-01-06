Клуб АПЛ хочет арендовать Рабио

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге, об этом информирует издание todofichajes.

Согласно данным источника, хавбек больше не входит в планы рулевого «старой синьоры» Андреа Пирло. Новым местом работы Адриена может стать «Эвертон». «Ириски» рассчитывают арендовать полузащитника до завершения нынешнего сезона. В договоре может быть прописано право последующего выкупа.

25-летний футболист принял участие в 11 поединках текущего розыгрыша итальянской Серии А, в которых отметился одним забитым мячом.