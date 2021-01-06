«Арсенал» недоволен положением Торрейры в «Атлетико»

Лондонский «Арсенал» недоволен отношением мадридского «Атлетико» к полузащитнику Лукасу Торрейре, которого «матрасники» арендовали у «канониров» на сезон-2020/2021.

Как сообщает издание Libertad Digital, английский клуб не устраивает малое количество игровой практики 24-летнего футболиста. Лондонцы считают, что мадридский клуб специально не предоставляет Торрейре достаточного количества времени на поле, чтобы снизить цену на игрока при возможном выкупе.

Уругваец провел шесть поединков в чемпионате Испании и четыре в Лиге чемпионов, в которых отличился забитым мячом.