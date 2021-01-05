Хамес Родригес: «Смотрю матчи Лиги чемпионов по телевизору, но считаю, что в следующем сезоне мы должны там играть»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес назвал причину переезда в Ливерпуль из мадридского «Реала».

- Мне нужно было выбрать команду, где мне бы доверяли. Важно было получить тренера, который меня знает, знает мой стиль поведения на поле и вне него. Я всегда буду благодарен клубу и Карло Анчелотти, - заявил Родригес клубному сайту.

- У этого клуба есть жажда больших побед. В этом году я смотрю матчи Лиги чемпионов по телевизору, но считаю, что в следующем сезоне мы должны там играть. У нас талантливые игроки топ-уровня, и если мы продолжим в том же ключе, то сможем добиться чего-то большего, - добавил колумбиец.

Прошлый сезон был неважным для «Эвертона», а в этом чемпионате Англии команда делит 4-7 место.