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Хамес Родригес: «Смотрю матчи Лиги чемпионов по телевизору, но считаю, что в следующем сезоне мы должны там играть»

05 Января 2021, 20:18,

Global Look Press

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес назвал причину переезда в Ливерпуль из мадридского «Реала».

- Мне нужно было выбрать команду, где мне бы доверяли. Важно было получить тренера, который меня знает, знает мой стиль поведения на поле и вне него. Я всегда буду благодарен клубу и Карло Анчелотти, - заявил Родригес клубному сайту.

- У этого клуба есть жажда больших побед. В этом году я смотрю матчи Лиги чемпионов по телевизору, но считаю, что в следующем сезоне мы должны там играть. У нас талантливые игроки топ-уровня, и если мы продолжим в том же ключе, то сможем добиться чего-то большего, - добавил колумбиец.

Прошлый сезон был неважным для «Эвертона», а в этом чемпионате Англии команда делит 4-7 место.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Хамес Родригес
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