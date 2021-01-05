​В клубах АПЛ 40 случаев заражения коронавирусом

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в клубах Премьер-лиги тестирование на коронавирус теперь проходит два раза в неделю. Как сообщается на официальном сайте АПЛ, за прошлую неделю в ходе двух этапов тестирования было выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией в клубах. В соответствии с протоколом, заражённые отправились на десятидневный карантин.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе из-за вспышек коронавируса были перенесены сразу три матча чемпионата Англии.

АПЛ отмечает, что продолжает доверять своим протоколам, и матчи планируется проводить в соответствии с графиком.