Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​В клубах АПЛ 40 случаев заражения коронавирусом

05 Января 2021, 19:26,

Depositphotos

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в клубах Премьер-лиги тестирование на коронавирус теперь проходит два раза в неделю. Как сообщается на официальном сайте АПЛ, за прошлую неделю в ходе двух этапов тестирования было выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией в клубах. В соответствии с протоколом, заражённые отправились на десятидневный карантин.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе из-за вспышек коронавируса были перенесены сразу три матча чемпионата Англии.  

АПЛ отмечает, что продолжает доверять своим протоколам, и матчи планируется проводить в соответствии с графиком.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Апл, коронавирус в Англии
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