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Регилон, Ламела и Ло Чельсо оштрафованы

05 Января 2021, 16:50,

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«Тоттенхэм» оштрафовал троих футболистов за нарушение карантинных мер на католическое Рождество, сообщает на своих страницах The Athletic. Как известно, Серхио Регилон, Эрик Ламела и Джовани Ло Чельсо отмечали праздник в большой компании. Футболисты извинились за свой проступок.

Во вторник вечером «Тоттенхэм» проведёт матч против «Брентфорда» в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Лондонцы рассчитывают пробиться в финал второго по престижности кубкового турнира страны впервые за шесть лет.

В Премьер-лиге «Тоттенхэм» на текущий момент занимает четвёртое место.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Эрик Ламела, Серхио Регилон, Джовани Ло Чельсо
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