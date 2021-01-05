Регилон, Ламела и Ло Чельсо оштрафованы

«Тоттенхэм» оштрафовал троих футболистов за нарушение карантинных мер на католическое Рождество, сообщает на своих страницах The Athletic. Как известно, Серхио Регилон, Эрик Ламела и Джовани Ло Чельсо отмечали праздник в большой компании. Футболисты извинились за свой проступок.

Во вторник вечером «Тоттенхэм» проведёт матч против «Брентфорда» в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Лондонцы рассчитывают пробиться в финал второго по престижности кубкового турнира страны впервые за шесть лет.

В Премьер-лиге «Тоттенхэм» на текущий момент занимает четвёртое место.