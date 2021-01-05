​Жиру: «Меня недооценивают, но самое главное для нападающего – цифры»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру высказался по поводу частой критики в свой адрес.

«Неважно, кто вы. Нет такого человека, которого бы все хвалили. Это часть футбола, часть игры. Иногда люди хотят, чтобы на поле выходили другие футболисты. Я понимаю это, учитывая мой опыт, и меня это устраивает.

Может быть, меня недооценивают, но самое главное для нападающего – цифры. Пока я эффективен в своём клубе и в сборной Франции, пока семья мною гордится, меня не волнует остальное», - сказал Жиру в интервью для Stadium Astro.

В пятнадцати матчах за «Челси» в текущем сезоне Оливье Жиру забил девять голов.