​«Ливерпуль» тоже контактировал с агентом Алабы

«Ливерпуль» входит в число пяти клубов, которые связывались с агентом защитника «Баварии» Давида Алабы по поводу подписания футболиста будущим летом, когда он обретёт статус свободного агента. Об этом в Twitter сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что в гонке за Алабой всё же лидирует «Реал», поскольку сам футболист мечтает выступать за мадридский клуб. Переговоры представителей игрока со «сливочными» продолжаются.

Всего за «Баварию» Алаба провёл 405 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 49 результативных передач на партнёров.