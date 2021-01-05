​«Ливерпуль» тоже контактировал с агентом Алабы

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05 Января 2021, 15:29,
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«Ливерпуль» входит в число пяти клубов, которые связывались с агентом защитника «Баварии» Давида Алабы по поводу подписания футболиста будущим летом, когда он обретёт статус свободного агента. Об этом в Twitter сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что в гонке за Алабой всё же лидирует «Реал», поскольку сам футболист мечтает выступать за мадридский клуб. Переговоры представителей игрока со «сливочными» продолжаются.
Всего за «Баварию» Алаба провёл 405 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 49 результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Бавария, Давид Алаба