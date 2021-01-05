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Ряд игроков «Челси» недовольны тактикой Лэмпарда

05 Января 2021, 14:05,

Global Look Press

«Челси» не планирует увольнять Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера, несмотря на неудовлетворительные результаты. Боссы клуба не ставили ультиматумов и не определяли никаких временных рамок для тренера на исправление ситуации.

При этом, как сообщает ESPN, некоторые футболисты лондонской команды недовольны тактическим подходом Лэмпарда. Ряд других игроков считают, что Фрэнк всё ещё находится в процессе построения команды.

На текущий момент «Челси» занимает только девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре лондонцы сыграют против «Фулхэма».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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Комментарии (1)
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0
fireland
05 Января 2021, 14:32
Ну за это, надо сказать спасибо Абрамовичу. И пусть трех крыс, сливших в свое время Маура в Челси уже нет, их дело продолжает жить.
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