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«Аякс» и «Вулверхэмптон» ведут переговоры по Эриксену

05 Января 2021, 13:53,

Global Look Press

Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен имеет два варианта продолжения карьеры. Интерес к 28-летнему датчанину проявляют английский «Вулверхэмптон» и амстердамский «Аякс», рапортует издание Football-Italia.

По данным источника, оба клуба уже связались с представителями полузащитника, однако конкретные детали трансфера пока не обговариваются.

Эриксен перешел в «Интер» в январе 2020-го года из лондонского «Тоттенхэма». Контракт Кристиана с «нерадзурри» истекает летом 2024-го года.

В текущем сезоне Серии А хавбек сыграл восемь матчей, проводя на поле в среднем около 30 минут.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аякс, Вулверхэмптон, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021
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