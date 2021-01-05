«Аякс» и «Вулверхэмптон» ведут переговоры по Эриксену

Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен имеет два варианта продолжения карьеры. Интерес к 28-летнему датчанину проявляют английский «Вулверхэмптон» и амстердамский «Аякс», рапортует издание Football-Italia.

По данным источника, оба клуба уже связались с представителями полузащитника, однако конкретные детали трансфера пока не обговариваются.

Эриксен перешел в «Интер» в январе 2020-го года из лондонского «Тоттенхэма». Контракт Кристиана с «нерадзурри» истекает летом 2024-го года.

В текущем сезоне Серии А хавбек сыграл восемь матчей, проводя на поле в среднем около 30 минут.