Ассоциация футбола Уругвая призвала FA пересмотреть дисквалификацию Кавани

Футбольная ассоциация Уругвая выступила в поддержку нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Ранее федерация футбола Англии дисквалифицировала форварда на три матча за слово «негрито», которое игрок использовал в своем «Инстаграме».

«Осуждаем такое решение FA. Это точно не борьба с расизмом. Федерация проявила дискриминацию по отношению к культуре нашего народа.

Эдинсон Кавани не совершил ничего, что можно назвать расизмом. Это обычное выражение в Латинской Америке. Таким образом мы обращаемся к своим друзьям. Мы призываем FA пересмотреть наказание в отношении футболиста», - гласит сообщение на сайте ассоциации.

В текущем сезоне АПЛ Кавани сыграл девять матчей, забил три гола и отдал два ассиста.