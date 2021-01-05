Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Челси» рассматривает кандидатуры четырёх тренеров

05 Января 2021, 13:09,

Global Look Press

Стали известны кандидатуры четырех тренеров, которых могут пригласить на пост главного тренера лондонского «Челси» в случае отставки Фрэнка Лэмпарда.

Согласно информации издания The Independent, в шорт-лист «пенсионеров» включены: Максимилиано Аллегри (без клуба), Брендан Роджерс («Лестер»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Томас Тухель (без клуба).

Ранее СМИ сообщали, что Роман Абрамович может рассмотреть кандидатуру наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

После 17 туров английской Премьер-лиги лондонский коллектив набрал 26 баллов и занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджерс, Томас Тухель, Ральф Хазенхюттль
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Tytus
05 Января 2021, 15:01

08:07: «Челси» не станет увольнять Лэмпарда.
13.09: «Челси» рассматривает кандидатуры четырёх тренеров.
Кому верить?)))

0
Oscar2
05 Января 2021, 14:53

Чем больше знаю Абрамовича, тем больше люблю Кронке))))
ЗЫ: Коммент релевантен даже в случае, если написанное выше - пустой трёп.

2
Super fanat
05 Января 2021, 14:19

Хиддинка)))

0
Oscar2
05 Января 2021, 14:54

Бог любит троицу?)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола