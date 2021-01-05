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05 Января 2021, 13:09,
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Стали известны кандидатуры четырех тренеров, которых могут пригласить на пост главного тренера лондонского «Челси» в случае отставки Фрэнка Лэмпарда.
Согласно информации издания The Independent, в шорт-лист «пенсионеров» включены: Максимилиано Аллегри (без клуба), Брендан Роджерс («Лестер»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Томас Тухель (без клуба).
Ранее СМИ сообщали, что Роман Абрамович может рассмотреть кандидатуру наставника сборной Украины Андрея Шевченко.
После 17 туров английской Премьер-лиги лондонский коллектив набрал 26 баллов и занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджерс, Томас Тухель, Ральф Хазенхюттль
08:07: «Челси» не станет увольнять Лэмпарда.
13.09: «Челси» рассматривает кандидатуры четырёх тренеров.
Кому верить?)))
Чем больше знаю Абрамовича, тем больше люблю Кронке))))
ЗЫ: Коммент релевантен даже в случае, если написанное выше - пустой трёп.
Хиддинка)))
Бог любит троицу?)))