«Катастрофа»: Фергюсон раскритиковал VAR

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о системе VAR, которая действует на поединках английской Премьер-лиги.

«Это настоящая катастрофа. Я наблюдал за недавним матчем между «Лидсом» и «Бёрнли». У «Бёрнли» отменили чистый гол, хотя вратарь нарушил правила на их футболисте. Это невероятный провал», - приводит слова Фергюсона издание Daily Mail.

Ранее критически о работе видеосистемы высказывался наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

После 17 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям.