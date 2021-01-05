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«Катастрофа»: Фергюсон раскритиковал VAR

05 Января 2021, 11:47,

Depositphotos

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о системе VAR, которая действует на поединках английской Премьер-лиги.

«Это настоящая катастрофа. Я наблюдал за недавним матчем между «Лидсом» и «Бёрнли». У «Бёрнли» отменили чистый гол, хотя вратарь нарушил правила на их футболисте. Это невероятный провал», - приводит слова Фергюсона издание Daily Mail.

Ранее критически о работе видеосистемы высказывался наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

После 17 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алекс Фергюсон, VAR
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