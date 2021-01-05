«Челси» не станет увольнять Лэмпарда

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05 Января 2021, 08:07,
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Боссы лондонского «Челси» пока не собираются увольнять Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера команды. Об этом рапортует портал Goal.
Согласно данным источника, руководство «пенсионеров» не принимало решения о будущем специалиста после недавнего поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в поединке 17-го тура чемпионата Англии. Клуб по-прежнему доверяет Лэмпарду, а многие игроки команды поддерживают наставника.
Ранее в СМИ сообщалось, что заменить Фрэнка в «Челси» может украинский специалист Андрей Шевченко.
По итогам 17 туров английской Премьер-лиги «пенсионеры» набрали 26 очков и занимают лишь девятое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард