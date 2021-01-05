Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

«Челси» не станет увольнять Лэмпарда

05 Января 2021, 08:07,

Global Look Press

Боссы лондонского «Челси» пока не собираются увольнять Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера команды. Об этом рапортует портал Goal.

Согласно данным источника, руководство «пенсионеров» не принимало решения о будущем специалиста после недавнего поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в поединке 17-го тура чемпионата Англии. Клуб по-прежнему доверяет Лэмпарду, а многие игроки команды поддерживают наставника.

Ранее в СМИ сообщалось, что заменить Фрэнка в «Челси» может украинский специалист Андрей Шевченко.

По итогам 17 туров английской Премьер-лиги «пенсионеры» набрали 26 очков и занимают лишь девятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола