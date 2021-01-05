«Тоттенхэм» хочет арендовать Эриксена

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05 Января 2021, 00:46,
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Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в Англию.
Как сообщает The Guardian, арендовать датчанина хочет «Тоттенхэм». В то же время отмечается, что осуществить эту сделку будет очень сложно.
28-летний полузащитник принял участие в 12 матчах «Интера» в нынешнем сезоне, проведя на поле в общей сложности всего лишь 373 минуты, но голевыми действиями не отметился.
Напомним, что Эриксен перешёл в «Интер» в январе прошлого года как раз из «Тоттенхэма», Кристиан обошёлся итальянцам в 27 миллионов евро. Многие считают этот трансфер одним из самых провальных за последнее время.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Тоттенхэм, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021