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«Тоттенхэм» хочет арендовать Эриксена

05 Января 2021, 00:46,

Global Look Press

Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в Англию.

Как сообщает The Guardian, арендовать датчанина хочет «Тоттенхэм». В то же время отмечается, что осуществить эту сделку будет очень сложно.

28-летний полузащитник принял участие в 12 матчах «Интера» в нынешнем сезоне, проведя на поле в общей сложности всего лишь 373 минуты, но голевыми действиями не отметился.

Напомним, что Эриксен перешёл в «Интер» в январе прошлого года как раз из «Тоттенхэма», Кристиан обошёлся итальянцам в 27 миллионов евро. Многие считают этот трансфер одним из самых провальных за последнее время.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Тоттенхэм, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021
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