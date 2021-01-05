«Тоттенхэм» хочет арендовать Эриксена

Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в Англию.

Как сообщает The Guardian, арендовать датчанина хочет «Тоттенхэм». В то же время отмечается, что осуществить эту сделку будет очень сложно.

28-летний полузащитник принял участие в 12 матчах «Интера» в нынешнем сезоне, проведя на поле в общей сложности всего лишь 373 минуты, но голевыми действиями не отметился.

Напомним, что Эриксен перешёл в «Интер» в январе прошлого года как раз из «Тоттенхэма», Кристиан обошёлся итальянцам в 27 миллионов евро. Многие считают этот трансфер одним из самых провальных за последнее время.