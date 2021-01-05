«Ницца» арендовала защитника «Арсенала» Салибу

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба остаток сезона проведёт во Франции.

Как сообщает пресс-служба «канониров», 19-летний француз перешёл в «Ниццу» на правах аренды. Технический директор «Арсенала» Эду Гаспар прокомментировал переход Салибы.

«Вместе с Вильямом мы решили, что провести остаток сезона в «Ницце» - это лучший вариант для него. Мы будем поддерживать тесный контакт с ним во время аренды и с нетерпением ждем его прогресса», - цитирует Эду официальный сайт «Арсенала».

В нынешнем сезоне Салиба не принимал участия в матчах взрослой команды «Арсенала». Контракт Вильяма с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.