«Ницца» арендовала защитника «Арсенала» Салибу

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05 Января 2021, 00:11,
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Защитник «Арсенала» Вильям Салиба остаток сезона проведёт во Франции.
Как сообщает пресс-служба «канониров», 19-летний француз перешёл в «Ниццу» на правах аренды. Технический директор «Арсенала» Эду Гаспар прокомментировал переход Салибы.
«Вместе с Вильямом мы решили, что провести остаток сезона в «Ницце» - это лучший вариант для него. Мы будем поддерживать тесный контакт с ним во время аренды и с нетерпением ждем его прогресса», - цитирует Эду официальный сайт «Арсенала».
В нынешнем сезоне Салиба не принимал участия в матчах взрослой команды «Арсенала». Контракт Вильяма с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Ницца, Вильям Салиба, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021