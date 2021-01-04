Агент подтвердил, что Бернард может перейти в «Рому»

|
04 Января 2021, 23:50,
|
|
Полузащитник «Эвертона» Бернард Дуарте действительно может перейти в «Рому». Эту информацию подтвердил агент бразильца.
«Я уже общался о Бернарде с главным тренером «Ромы» Фонсекой, он заинтересован в моем клиенте. Не исключаю обмена Бернарда на Ольсена», - цитирует агента полузащитника «Эвертона» LaRoma24.
28-летний бразилец принял участие в девяти матчах «Эвертона» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Бернарда с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Что касается Ольсена, то права на голкипера принадлежат «Роме», но он выступает за «Эвертон» на правах аренды.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Эвертон, Бернард Дуарте, Робин Ольсен