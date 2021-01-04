Правительство Великобритании подтвердило, что АПЛ не будет приостановлена

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04 Января 2021, 23:37,
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Чемпионат Англии по футболу не будет приостановлен.
Как сообщает Talk Sport, правительство Великобритании заявило, что турниры по основным видам спорта, включая футбол, не будут приостановлены, несмотря на карантин, который вводится в большинстве городов государства.
Напомним, что в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавирусной инфекции.
На данный момент в английской Премьер-лиги были сыграны семнадцать туров, первое место занимает «Ливерпуль», опережающий идущий следом «Манчестер Юнайтед» лишь по дополнительным показателям.
Прошлый сезон чемпионата Англии приостанавливался на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Апл