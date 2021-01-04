Правительство Великобритании подтвердило, что АПЛ не будет приостановлена

Чемпионат Англии по футболу не будет приостановлен.

Как сообщает Talk Sport, правительство Великобритании заявило, что турниры по основным видам спорта, включая футбол, не будут приостановлены, несмотря на карантин, который вводится в большинстве городов государства.

Напомним, что в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавирусной инфекции.

На данный момент в английской Премьер-лиги были сыграны семнадцать туров, первое место занимает «Ливерпуль», опережающий идущий следом «Манчестер Юнайтед» лишь по дополнительным показателям.

Прошлый сезон чемпионата Англии приостанавливался на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.