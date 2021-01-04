Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Правительство Великобритании подтвердило, что АПЛ не будет приостановлена

04 Января 2021, 23:37,

Depositphotos

Чемпионат Англии по футболу не будет приостановлен.

Как сообщает Talk Sport, правительство Великобритании заявило, что турниры по основным видам спорта, включая футбол, не будут приостановлены, несмотря на карантин, который вводится в большинстве городов государства.

Напомним, что в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавирусной инфекции.

На данный момент в английской Премьер-лиги были сыграны семнадцать туров, первое место занимает «Ливерпуль», опережающий идущий следом «Манчестер Юнайтед» лишь по дополнительным показателям.

Прошлый сезон чемпионата Англии приостанавливался на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Апл
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