Невилл: «Фернандеш выглядит как капитан «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре полузащитника «манкунианцев» Бруну Фернандеше.

«Фернандеш невероятен. Если вы вспомните момент, когда он пришёл в клуб, то «Манчестер Юнайтед» ни за что не боролся, а сейчас «манкунианцы» идут на втором месте, думаю, что Бруну оказал очень серьезное влияние на команду. Фернандеш выглядит как капитан, он является лидером на поле и всегда уверен в себе – это очень важно», - цитирует Невилла Goal.

26-летний португалец принял участие в 24 матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, забил пятнадцать голов и отдал девять голевых передач.