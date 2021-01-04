Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Невилл: «Фернандеш выглядит как капитан «Манчестер Юнайтед»

04 Января 2021, 22:50,

Global Look Press

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре полузащитника «манкунианцев» Бруну Фернандеше.

«Фернандеш невероятен. Если вы вспомните момент, когда он пришёл в клуб, то «Манчестер Юнайтед» ни за что не боролся, а сейчас «манкунианцы» идут на втором месте, думаю, что Бруну оказал очень серьезное влияние на команду. Фернандеш выглядит как капитан, он является лидером на поле и всегда уверен в себе – это очень важно», - цитирует Невилла Goal.

26-летний португалец принял участие в 24 матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, забил пятнадцать голов и отдал девять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Гари Невилл, Бруну Фернандеш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола