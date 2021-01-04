Невилл: «Фернандеш выглядит как капитан «Манчестер Юнайтед»

|
04 Января 2021, 22:50,
|
|
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре полузащитника «манкунианцев» Бруну Фернандеше.
«Фернандеш невероятен. Если вы вспомните момент, когда он пришёл в клуб, то «Манчестер Юнайтед» ни за что не боролся, а сейчас «манкунианцы» идут на втором месте, думаю, что Бруну оказал очень серьезное влияние на команду. Фернандеш выглядит как капитан, он является лидером на поле и всегда уверен в себе – это очень важно», - цитирует Невилла Goal.
26-летний португалец принял участие в 24 матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, забил пятнадцать голов и отдал девять голевых передач.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Гари Невилл, Бруну Фернандеш