«Манчестер Юнайтед» не получал предложений по Рохо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может остаться в клубе до конца сезона.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», «манкунианцы» пока не получали официальных предложений по аргентинцу. Отмечается, что английский клуб готов отпустить Рохо.

30-летний защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2014 года. В нынешнем сезоне аргентинец на поле не выходил. На данный момент Рохо восстанавливается от травмы.

Действующее соглашение футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Маркосом интересуются «Бока Хуниорс» и «Ньюкасл».