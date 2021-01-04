«Манчестер Юнайтед» не получал предложений по Рохо

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04 Января 2021, 22:22,
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может остаться в клубе до конца сезона.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», «манкунианцы» пока не получали официальных предложений по аргентинцу. Отмечается, что английский клуб готов отпустить Рохо.
30-летний защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2014 года. В нынешнем сезоне аргентинец на поле не выходил. На данный момент Рохо восстанавливается от травмы.
Действующее соглашение футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Маркосом интересуются «Бока Хуниорс» и «Ньюкасл».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Маркос Рохо