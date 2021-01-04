«Шеффилд Юнайтед» интересуется Лингардом

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в другом английском клубе.

Как сообщает The Star, интерес к Лингарду проявляет «Шеффилд Юнайтед». Видеть англичанина в клубе хочет лично главный тренер «клинков» Крис Уайлдер. Отмечается, что Лингардом интересуется и «Вест Хэм».

28-летний англичанин принял участие лишь в двух матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Действующее соглашение Лингарда с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.