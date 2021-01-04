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«Шеффилд Юнайтед» интересуется Лингардом

04 Января 2021, 20:37,

Global Look Press

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в другом английском клубе.

Как сообщает The Star, интерес к Лингарду проявляет «Шеффилд Юнайтед». Видеть англичанина в клубе хочет лично главный тренер «клинков» Крис Уайлдер. Отмечается, что Лингардом интересуется и «Вест Хэм».

28-летний англичанин принял участие лишь в двух матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Действующее соглашение Лингарда с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Шеффилд Юнайтед, Джесси Лингард
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