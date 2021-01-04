Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Абрамович может пригласить Шевченко в «Челси» вместо Лэмпарда

04 Января 2021, 19:28,

Depositphotos

Неутешительные результаты «Челси» привели к тому, что над Фрэнком Лэмпардом сгустились тучи. Молодой специалист может покинуть тренерский мостик «пенсионеров», и, как сообщает Le10Sport, лондонцы уже думают об альтернативных вариантах.

По данным источника, владелец «Челси» Роман Абрамович рассматривает вариант с приглашением Андрея Шевченко.

В 2016 году Шевченко возглавил сборную Украины, и под его руководством команда показывает действительно качественный футбол и хорошие результаты. Отмечается, что Абрамович и Шевченко поддерживают хорошие отношения.

Андрей Шевченко выступал за «Челси» как игрок с 2006 по 2008 год.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Андрей Шевченко, Фрэнк Лэмпард, Роман Абрамович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола