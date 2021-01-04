​Абрамович может пригласить Шевченко в «Челси» вместо Лэмпарда

Неутешительные результаты «Челси» привели к тому, что над Фрэнком Лэмпардом сгустились тучи. Молодой специалист может покинуть тренерский мостик «пенсионеров», и, как сообщает Le10Sport, лондонцы уже думают об альтернативных вариантах.

По данным источника, владелец «Челси» Роман Абрамович рассматривает вариант с приглашением Андрея Шевченко.

В 2016 году Шевченко возглавил сборную Украины, и под его руководством команда показывает действительно качественный футбол и хорошие результаты. Отмечается, что Абрамович и Шевченко поддерживают хорошие отношения.

Андрей Шевченко выступал за «Челси» как игрок с 2006 по 2008 год.