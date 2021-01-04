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​«Тоттенхэм» не отпустит Алли зимой

04 Января 2021, 18:24,

Global Look Press

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли останется в команде после зимнего трансферного окна. Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб в январе не собирается продавать игрока или отдавать его в аренду. «Шпоры» ожидают, что 24-летний Алли останется и будет бороться за своё место в составе команды.

В текущем сезоне Алли имеет проблемы с количеством игрового времени в «Тоттенхэме». Полузащитник сыграл одиннадцать раз, ни разу при этом не проведя на футбольном поле все девяносто минут. На счету Алли в этом сезоне два гола и один результативный пас на партнёра.

За последние два года трансферная стоимость Деле Алли по версии transfermarkt снизилась со 100 до 38 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Деле Алли
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