​«Челси» и «ПСЖ» предлагают Доннарумме щедрые контракты

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма имеет сразу несколько вариантов продолжения карьеры. Как сообщает SportMediaset, интерес к 21-летнему футболисту проявляют сразу два топ-клуба – «Челси» и «ПСЖ».

По данным источника, клубы предлагают Доннарумме щедрые контракты, учитывая тот факт, что летом вратаря можно будет подписать бесплатно как свободного агента. Речь идёт о зарплате в 12-14 миллионов евро за сезон. В настоящий момент в «Милане» Джанлуиджи зарабатывает 6 миллионов.

В четырнадцати матчах текущего чемпионата Италии Джанлуиджи Доннарумма пропустил тринадцать голов. В конце февраля голкиперу «Милана» исполнится двадцать два года.