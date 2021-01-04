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​«Челси» и «ПСЖ» предлагают Доннарумме щедрые контракты

04 Января 2021, 18:19,

Global Look Press

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма имеет сразу несколько вариантов продолжения карьеры. Как сообщает SportMediaset, интерес к 21-летнему футболисту проявляют сразу два топ-клуба – «Челси» и «ПСЖ».

По данным источника, клубы предлагают Доннарумме щедрые контракты, учитывая тот факт, что летом вратаря можно будет подписать бесплатно как свободного агента. Речь идёт о зарплате в 12-14 миллионов евро за сезон. В настоящий момент в «Милане» Джанлуиджи зарабатывает 6 миллионов.

В четырнадцати матчах текущего чемпионата Италии Джанлуиджи Доннарумма пропустил тринадцать голов. В конце февраля голкиперу «Милана» исполнится двадцать два года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Милан, ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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0
AlessandroDP
04 Января 2021, 18:53

Вот интересно, подтвердит свое прозвище ДоЛЛарумма и не даст Милану даже заработать на себе или все же даст?

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