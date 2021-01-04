Полузащитник Кевин де Брёйне отклонил первое предложение «Манчестер Сити» о новом контракте. Об этом сообщает испанский Sport, ссылаясь на бельгийское издание HLN.

«Манчестер Сити» рассчитывает заключить с де Брёйне контракт сроком до средины 2025 года. Кевин, в свою очередь, намерен значительно улучшить условия в сравнении с нынешним контрактом, действующим до конца сезона 2022/2023.

Кевин де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» со средины 2015 года. В 240 матчах за «горожан» во всех соревнованиях бельгийский полузащитник забил шестьдесят голов и отдал сто один результативный пас.