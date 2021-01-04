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Флетчер вошёл в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

04 Января 2021, 15:53,


Даррен Флетчер вошёл в тренерский штаб Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба. С октября шотландец работал тренером команды в возрастной категории до шестнадцати лет, но теперь он приступает к работе с основой.

Флетчер является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В качестве футболиста он выступал за первую команду в период с 2003 по 2015 год. В 342 матчах за «красных дьяволов» Даррен забил 24 гола и отдал 29 результативных передач партнёрам.

После долгого периода в «МЮ» Флетчер поиграл за «Вест Бромвич» и «Сток Сити», а затем завершил карьеру.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Даррен Флетчер
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