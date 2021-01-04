Робертсон назвал примерное количество очков, которые нужны «Ливерпулю» для защиты титула АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался по поводу чемпионской гонки в текущем чемпионате Англии.

«Думаю, что если провести перенесённые игры, то в пределах трёх очков от нас будут находиться семь или восемь команд. Это будет уникальный сезон.

Думаю, в этом году чемпион Англии не наберёт 97 или 98 очков, как было в предыдущие годы. Вероятно, у чемпиона будет в районе 80 очков, потому что ситуация напряжённая, все отбирают очки друг у друга. Нам нужно оставаться в этой гонке», - высказался Робертсон в интервью Sky Sports.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, набрав 99 зачётных баллов.