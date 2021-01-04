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Вацке заявил, что Санчо уже готовится к переходу в «Манчестер Юнайтед»

04 Января 2021, 14:57,

Global Look Press

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке заявил, что слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед», которые то и дело появляются в СМИ, отвлекают вингера Джейдона Санчо.

«Подсознательно Джейдон, вероятно, уже начинает готовится к переменам. Думаю, он так много думает об этом, что потерял лёгкость. В последние недели я видел, как он борется с этой проблемой», - рассказал Вацке в интервью Kicker.

В текущем сезоне 20-летний Санчо провёл за «Боруссию» девятнадцать матчей во всех соревнованиях. В них вингер записал на свой счёт пять голов и девять результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Джейдон Санчо, Ханс-Йоахим Вацке
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