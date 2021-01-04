Вацке заявил, что Санчо уже готовится к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке заявил, что слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед», которые то и дело появляются в СМИ, отвлекают вингера Джейдона Санчо.

«Подсознательно Джейдон, вероятно, уже начинает готовится к переменам. Думаю, он так много думает об этом, что потерял лёгкость. В последние недели я видел, как он борется с этой проблемой», - рассказал Вацке в интервью Kicker.

В текущем сезоне 20-летний Санчо провёл за «Боруссию» девятнадцать матчей во всех соревнованиях. В них вингер записал на свой счёт пять голов и девять результативных передач на партнёров.