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​Вудгейт: «Если Кейн хочет выйти на уровень Месси и Роналду, он должен переходить в «Реал»

04 Января 2021, 14:50,

Global Look Press

Известный в прошлом футболист Джонатан Вудгейт, который в своей карьере выступал за «Реал» и за «Тоттенхэм», высказался по поводу будущего нападающего Гарри Кейна.

«Если «Реал» выйдет на Гарри Кейна, он должен уходить. Если он хочет завоёвывать трофеи и подняться на уровень Лионеля Месси и Криштиану Роналду, он должен ехать в Мадрид.

Я не вижу, за счёт чего «Тоттенхэм» сможет выиграть титул Премьер-лиги – ни в этом сезоне, ни в ближайших сезонах. Они слишком мало сделали, чтобы приблизиться к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». В «Реале» же у Кейна будет шанс выиграть не только чемпионат, но и Лигу чемпионов», - сказал Вудвейг Stadium Astro.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Гарри Кейн, Джонатан Вудгейт
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