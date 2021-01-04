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Силва: «Не могу понять, что не так с «Челси»

04 Января 2021, 13:19,

Global Look Press

Бразильский защитник Тьяго Силва высказался о затянувшемся кризисе лондонского «Челси». В своем последнем матче «пенсионеры» потерпели поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

«Не могу понять, что не так с командой. Если я пойму в чем проблема, то смогу дать несколько советов. Хотя нужно признать, что АПЛ - одна из самых тяжелых лиг мира. Нам необходимо старательнее работать и быть сильнее как команда. Сейчас нам нужно готовиться к следующей игре», - приводит слова Силвы издание RMC Sport.

«Челси» потерпел четвертое фиаско в последних шести матчах АПЛ и занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на семь баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Тьяго Силва
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Комментарии (1)
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RedMonk
04 Января 2021, 14:45

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