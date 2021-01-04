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Артета высказался о будущем Ляказетта в «Арсенале»

04 Января 2021, 12:08,

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Будущее французского нападающего Александра Ляказетта в лондонском «Арсенале» решится по завершении текущего сезона. Об этом рассказал главный тренер команды Микель Артета.

«Пока мы ничего не обсуждали по поводу нового контракта Ляказетта. Лично я доволен его уровнем игры. Александр уже набрал оптимальную форму. Летом мы сядем за стол переговоров и определимся с его будущим», - передает слова испанского специалиста портал Goal.

В текущем сезоне французский форвард провел 19 поединков, отметившись девятью забитыми мячами. Контракт между сторонами истекает летом 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Микель Артета, Александр Ляказетт
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