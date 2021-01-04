Динь близок к подписанию нового контракта с «Эвертоном»

Французский защитник Люка Динь близок к пролонгации трудового соглашения с «Эвертоном», об этом рапортует издание Liverpool Echo.

Согласно информации источника, стороны провели переговоры и достигли договоренности о подписании нового контракта. Известно, что мерсисайдцы предложили 27-летнему игроку долгосрочный договор с повышением заработной платы.

Динь защищает цвета «ирисок» с 2018-го года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги футболист принял участие в восьми встречах, записав на свой счет четыре результативные передачи.