Лэмпард: «Меня не беспокоят слухи об увольнении»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о своем увольнении после матча с «Манчестер Сити» (1:3).

«Я не собираюсь говорить за руководство. Я не могу ответить на вопросы о своем контракте, могу общаться только как тренер. Меня не беспокоят слухи, я просто пообщался с командой после матча с «Манчестер Сити», я ожидал тяжелый период. Ничего не дается легко. Я должен продолжать тренировать – это моя работа. Тяжелые периоды у меня были и в прошлом году», - цитирует Лэмпарда Goal.

После семнадцати туров «Челси» имеет в своём активе двадцать шесть очков и занимает седьмое место в английской Премьер-лиге.