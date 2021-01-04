Лэмпард: «Меня не беспокоят слухи об увольнении»

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04 Января 2021, 00:49,
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о своем увольнении после матча с «Манчестер Сити» (1:3).
«Я не собираюсь говорить за руководство. Я не могу ответить на вопросы о своем контракте, могу общаться только как тренер. Меня не беспокоят слухи, я просто пообщался с командой после матча с «Манчестер Сити», я ожидал тяжелый период. Ничего не дается легко. Я должен продолжать тренировать – это моя работа. Тяжелые периоды у меня были и в прошлом году», - цитирует Лэмпарда Goal.
После семнадцати туров «Челси» имеет в своём активе двадцать шесть очков и занимает седьмое место в английской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
Для этой бешеной лиги результаты вроде бы и неплохие... Но Абрамович, выделяя деньги на трансферы, явно другого желал... Потому Лэмпарду лучше давать результаты и быстро, а иначе поплатится работой... И не первый год в клубе работает, и трансферное окно под него провели.
Да ну?!