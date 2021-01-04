Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лэмпард: «Меня не беспокоят слухи об увольнении»

04 Января 2021, 00:49,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о своем увольнении после матча с «Манчестер Сити» (1:3).

«Я не собираюсь говорить за руководство. Я не могу ответить на вопросы о своем контракте, могу общаться только как тренер. Меня не беспокоят слухи, я просто пообщался с командой после матча с «Манчестер Сити», я ожидал тяжелый период. Ничего не дается легко. Я должен продолжать тренировать – это моя работа. Тяжелые периоды у меня были и в прошлом году», - цитирует Лэмпарда Goal.

После семнадцати туров «Челси» имеет в своём активе двадцать шесть очков и занимает седьмое место в английской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
04 Января 2021, 02:00

Для этой бешеной лиги результаты вроде бы и неплохие... Но Абрамович, выделяя деньги на трансферы, явно другого желал... Потому Лэмпарду лучше давать результаты и быстро, а иначе поплатится работой... И не первый год в клубе работает, и трансферное окно под него провели.

0
Oleg-Chelsea
04 Января 2021, 00:58

Да ну?!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Символическая сборная 2020 года по версии «Евро-Футбол.Ру»
Символическая сборная 2020 года по версии «Евро-Футбол.Ру»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола