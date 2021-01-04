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Брат Обамеянга едва не выстрелил себе в голову во время общения с Пьером-Эмериком в «Инстаграме»

04 Января 2021, 00:01,

Global Look Press

Во время общения нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга со своим братом Вилли в прямом эфире в «Инстаграме» едва не произошла трагедия.

Старший брат габонца взял в руки пистолет, зарядил его и поднес к голове, после чего нажал на курок, пуля прошла немного выше головы. Пьер-Эмерик опешил и назвал брата странным, а после чего улыбнулся.

33-летний Вилли Обамеянг завершил карьеру футболиста в 2016 году, он является воспитанником «Милана», но за основную команду итальянского гранда так и не сыграл. Стоит отметить, что в активе старшего брата Обамеянга десять матчей за национальную команду Габона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, Вилли Обамеянг
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