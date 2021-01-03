Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Челси» ищет замену Лэмпарду

03 Января 2021, 21:43,

twitter.com

Лондонский «Челси» дома уступил «Манчестер Сити» (1:3) в матче семнадцатого тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает The Athletic, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может быть отправлен в отставку. Руководство английского клуба уже начало поиск альтернативных вариантов. Лэмпард лишится своего поста в том случае, если результаты «Челси» не улучшатся в ближайшее время.

В последних семи матчах подопечные Лэмпарда одержали лишь одну победу и дважды сыграл вничью.

После семнадцати туров «аристократы» занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 26 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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Комментарии (5)
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0
ингерман
03 Января 2021, 22:58

ай.. тока-тока игру наладили и тут давай тренера меняц.. супостаты.. )))

0
ARTUR
03 Января 2021, 22:16
Не верю
0
Underdog
03 Января 2021, 21:52

А кого они сейчас найдут? Аллегри?

0
ndubinde
03 Января 2021, 21:57

тухель

0
Underdog
03 Января 2021, 21:59

А, точно. Про сбитого летчика забыл))). Но как по мне шило на мыло

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