«Челси» ищет замену Лэмпарду

Лондонский «Челси» дома уступил «Манчестер Сити» (1:3) в матче семнадцатого тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает The Athletic, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может быть отправлен в отставку. Руководство английского клуба уже начало поиск альтернативных вариантов. Лэмпард лишится своего поста в том случае, если результаты «Челси» не улучшатся в ближайшее время.

В последних семи матчах подопечные Лэмпарда одержали лишь одну победу и дважды сыграл вничью.

После семнадцати туров «аристократы» занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 26 очков.