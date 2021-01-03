«Челси» ищет замену Лэмпарду

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03 Января 2021, 21:43,
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Лондонский «Челси» дома уступил «Манчестер Сити» (1:3) в матче семнадцатого тура английской Премьер-лиги.
Как сообщает The Athletic, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может быть отправлен в отставку. Руководство английского клуба уже начало поиск альтернативных вариантов. Лэмпард лишится своего поста в том случае, если результаты «Челси» не улучшатся в ближайшее время.
В последних семи матчах подопечные Лэмпарда одержали лишь одну победу и дважды сыграл вничью.
После семнадцати туров «аристократы» занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 26 очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
ай.. тока-тока игру наладили и тут давай тренера меняц.. супостаты.. )))
А кого они сейчас найдут? Аллегри?
тухель
А, точно. Про сбитого летчика забыл))). Но как по мне шило на мыло