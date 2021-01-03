Роджерс – о победе над «Ньюкаслом»: «Последние десять минут были похожи на войну»

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03 Января 2021, 19:43,
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:1).
«Я очень рад. Любая играть должна быть напряженной. У нас было несколько хороших моментов в первом тайме, но реализация подводила. Во втором тайме наша команда здорово играла в обороне. Как только мы забили первый гол, то у нас появилось больше пространства.
Последние десять минут были похожи на войну. Впереди нас ждёт ещё долгий путь, но начало и правда отличное.
Трансферы зимой? Думаю, что скорее кто-то уйдёт, чем придёт. Наши финансы ограничены», - цитирует Роджерса Sky Sports.
После семнадцати туров «Лестер» занимает третье место в АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лестер, Брендан Роджерс