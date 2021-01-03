Роджерс – о победе над «Ньюкаслом»: «Последние десять минут были похожи на войну»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:1).

«Я очень рад. Любая играть должна быть напряженной. У нас было несколько хороших моментов в первом тайме, но реализация подводила. Во втором тайме наша команда здорово играла в обороне. Как только мы забили первый гол, то у нас появилось больше пространства.

Последние десять минут были похожи на войну. Впереди нас ждёт ещё долгий путь, но начало и правда отличное.

Трансферы зимой? Думаю, что скорее кто-то уйдёт, чем придёт. Наши финансы ограничены», - цитирует Роджерса Sky Sports.

После семнадцати туров «Лестер» занимает третье место в АПЛ.