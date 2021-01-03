Кэрролл: «Мы не заслуживали поражения»

Нападающий «Ньюкасла» Энди Кэрролл прокомментировал поражение от «Лестера» (1:2) в семнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Мы разочарованы таким результатом. Наша команда не заслуживала поражения. Мы забили гол и много атаковали, так что могли переломить ход матча. Мы провели далеко не самый лучший первый тайм, но в таком плотном графике сложно играть стабильно», - цитирует Кэрролла BBC.

31-летний англичанин сыграл тринадцать матчей за «Ньюкасл» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Контракт Кэрролла с «Ньюкаслом» рассчитан до 30 июня 2021 года.