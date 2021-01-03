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Артета: «Парти – наш главный трансфер, но к январю он провёл всего два с половиной матча»

03 Января 2021, 19:14,

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возвращении полузащитника Томаса Парти после травмы.

«Парти – наш главный трансфер, но к январю он провёл за клуб всего два с половиной матча. Конечно, мы скучали по нему. Он привносит в команду нечто особенное. Это игрок с огромным талантом, он может сделать команду такой, какой мы ее хотим видеть. Если у него не будет проблем со здоровьем, то Томас внесет огромный вклад в наши успехи.

Он уже тренируется с нами и чувствует себя хорошо. Ему нужно провести еще два или три занятия, чтобы убедиться, что он полностью готов. Если всё будет хорошо, то он сыграет уже в ближайшее время», - цитирует Артету Goal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Томас Парти
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