«Лестер» почти догнал лидеров после победы над «Ньюкаслом»

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03 Января 2021, 19:12,
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В первом воскресном матче 17-го тура Премьер-лиги «Лестер» гостил у «Ньюкасла». После спячки в первом тайме наконец-то начали возникать моменты. На 55-й минуте Джейми Варди прорвался к воротам и позволил Джеймсу Мэддисону открыть счет. Ближе к концу матча Юри Тилеманс завершил быструю атаку. Хозяева отыграли один мяч, когда Энди Кэрролл здорово стрельнул с подбора.
«Лестер» победил со счетом 2:1 и до минимума сократил отставание от пары лидеров.
Протокол игры
|55' Мэддисон Джеймс (0:1)
|72' Тилеманс Юри (0:2)
|(1:2) Кэрролл Эндрю 82'
Дарлоу Карл • Йедлин Деандре 79' ( Кэрролл Эндрю ( 79') • Фернандес Федерико • Шёр Фабиан • Кларк Киран • Ритчи Мэтт • Альмирон Мигель 64' ( Мёрфи Джейкоб ( 64') • Лонгстафф Шон • Лонгстафф Мэттью • Жоэлинтон 65' ( Шелви Джонджо ( 65') • Уилсон Каллум
Запасные: Хендрик Джефф • Гейл Дуайт • Дамметт Пол • Крафт Эмиль • Дубравка Мартин • Манкильо Хави
Шмейхель Каспер • Джастин Джеймс • 81'Фофана Уэсли • Эванс Джонни • Кастань Тимоти • Ндиди Уилфред • Тилеманс Юри • 60'Олбрайтон Марк • Мэддисон Джеймс 79' ( Сёюнджю Чаглар ( 79') • Барнс Харви • Варди Джейми
Запасные: Амарти Даниэль • Перес Айосе • Ихеначо Келечи • Прает Деннис • Юндер Дженгиз • Менди Нампалис • Томас Люк • Уорд Дэнни II
03 января. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ньюкасл, Лестер