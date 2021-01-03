«Лестер» почти догнал лидеров после победы над «Ньюкаслом»

В первом воскресном матче 17-го тура Премьер-лиги «Лестер» гостил у «Ньюкасла». После спячки в первом тайме наконец-то начали возникать моменты. На 55-й минуте Джейми Варди прорвался к воротам и позволил Джеймсу Мэддисону открыть счет. Ближе к концу матча Юри Тилеманс завершил быструю атаку. Хозяева отыграли один мяч, когда Энди Кэрролл здорово стрельнул с подбора.

«Лестер» победил со счетом 2:1 и до минимума сократил отставание от пары лидеров.