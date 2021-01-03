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«Лестер» почти догнал лидеров после победы над «Ньюкаслом»

03 Января 2021, 19:12,

Global Look Press

В первом воскресном матче 17-го тура Премьер-лиги «Лестер» гостил у «Ньюкасла». После спячки в первом тайме наконец-то начали возникать моменты. На 55-й минуте Джейми Варди прорвался к воротам и позволил Джеймсу Мэддисону открыть счет. Ближе к концу матча Юри Тилеманс завершил быструю атаку. Хозяева отыграли один мяч, когда Энди Кэрролл здорово стрельнул с подбора.

«Лестер» победил со счетом 2:1 и до минимума сократил отставание от пары лидеров.

Протокол игры  
Ньюкасл 1:2 Лестер
    55' Мэддисон Джеймс (0:1)
    72' Тилеманс Юри (0:2)
(1:2) Кэрролл Эндрю 82'    
Дарлоу Карл Йедлин Деандре   79' (Кэрролл Эндрю (   79') Фернандес Федерико Шёр Фабиан Кларк Киран Ритчи Мэтт Альмирон Мигель   64' (Мёрфи Джейкоб (   64') Лонгстафф Шон Лонгстафф Мэттью Жоэлинтон   65' (Шелви Джонджо (   65') Уилсон Каллум
Запасные: Хендрик Джефф Гейл Дуайт Дамметт Пол Крафт Эмиль Дубравка Мартин Манкильо Хави
Шмейхель Каспер Джастин Джеймс   81' Фофана Уэсли Эванс Джонни Кастань Тимоти Ндиди Уилфред Тилеманс Юри   60' Олбрайтон Марк Мэддисон Джеймс   79' (Сёюнджю Чаглар (   79') Барнс Харви Варди Джейми
Запасные: Амарти Даниэль Перес Айосе Ихеначо Келечи Прает Деннис Юндер Дженгиз Менди Нампалис Томас Люк Уорд Дэнни II
03 января. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ньюкасл, Лестер
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