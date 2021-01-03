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«Тоттенхэм» начал переговоры о продлении контракта с Кейном, им интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

03 Января 2021, 18:24,

Global Look Press

«Тоттенхэм» планирует продлить контракт со своим лидером Гарри Кейном.

Как сообщает Independent, «шпоры» уже начали переговоры с нападающим о продлении соглашения. Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Даниэль Леви хочет предложить Кейну такой контракт, чтобы футболист даже и не думал об уходе из клуба. Отмечается, что интерес к Гарри проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

27-летний нападающий является воспитанником «Тоттенхэма», в нынешнем сезоне он сыграл 24 матча за английский клуб, забил семнадцать голов и отдал четырнадцать голевых передач. Действующее соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, ПСЖ, Гарри Кейн
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