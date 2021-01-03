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Лэмпард: «Мы не знаем методов, которые помогут быстрее вернуть игроков, переболевших коронавирусом, на привычный уровень»

03 Января 2021, 17:35,

Global Look Press

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии футболистов, переболевших коронавирусом.

«Ситуация с коронавирусом является очень сложной не только для меня, но и для медицинского штаба. У некоторых футболистов нет симптомов, они возвращаются к тренировкам через несколько дней и сразу же показывают свой максимум, но есть футболисты, восстановление которых занимает больше времени. Они начинают сообщать об усталости, всё это непривычно для нас. Мы не знаем правильных методов, которые смогут помочь нам вернуть игроков на свой уровень быстрее. Это не только проблема нашего клуба, но и всей лиги», - цитирует Лэмпарда Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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