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«Манчестер Сити» сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом

03 Января 2021, 16:22,

Global Look Press

«Манчестер Сити» опубликовал на своём официальном сайте заявление о выявлении новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в клубе. Положительный тест сдали футболист Эрик Гарсия и один из сотрудников клуба.

Заражённые отправились на самоизоляцию в соответствии с протоколом Премьер-лиги и правительства Великобритании.

Напомним, что в начале недели «Манчестер Сити» не провёл матч Премьер-лиги против «Эвертона» по причине вспышки коронавирусной инфекции внутри клуба. В воскресенье, третьего января, «горожане» сыграют против «Челси».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Эрик Гарсия
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