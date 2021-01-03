«Манчестер Сити» сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом

|
03 Января 2021, 16:22,
|
|
«Манчестер Сити» опубликовал на своём официальном сайте заявление о выявлении новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в клубе. Положительный тест сдали футболист Эрик Гарсия и один из сотрудников клуба.
Заражённые отправились на самоизоляцию в соответствии с протоколом Премьер-лиги и правительства Великобритании.
Напомним, что в начале недели «Манчестер Сити» не провёл матч Премьер-лиги против «Эвертона» по причине вспышки коронавирусной инфекции внутри клуба. В воскресенье, третьего января, «горожане» сыграют против «Челси».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Эрик Гарсия