Представитель Менди сделал заявление по ситуации с нарушением игроком протокола COVID-19

Представитель защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди сделал заявление по ситуации с футболистом, нарушившим установленные в условиях пандемии коронавируса правила.

«Бенжамен позволил шеф-повару и двум друзьям своей второй половинки посетить свой дом на званом обеде в Новый год. Бен признаёт, что это нарушение протоколов COVID-19 и приносит извинения за свои действия. Он сдал тест на коронавирусную инфекцию и поддерживает связь с «Манчестер Сити», - заявление представителя футболиста приводит в Twitter журналист Саймон Стоун.

В текущем сезоне Менди провёл за «Манчестер Сити» девять матчей и забил один гол.