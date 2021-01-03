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Представитель Менди сделал заявление по ситуации с нарушением игроком протокола COVID-19

03 Января 2021, 15:48,

Global Look Press

Представитель защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди сделал заявление по ситуации с футболистом, нарушившим установленные в условиях пандемии коронавируса правила.

«Бенжамен позволил шеф-повару и двум друзьям своей второй половинки посетить свой дом на званом обеде в Новый год. Бен признаёт, что это нарушение протоколов COVID-19 и приносит извинения за свои действия. Он сдал тест на коронавирусную инфекцию и поддерживает связь с «Манчестер Сити», - заявление представителя футболиста приводит в Twitter журналист Саймон Стоун.

В текущем сезоне Менди провёл за «Манчестер Сити» девять матчей и забил один гол.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Бенжамен Менди
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Комментарии (2)
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2
Кар Карыч
03 Января 2021, 16:00

Свободу честным неграм!

2
altmax
03 Января 2021, 16:10

Тем более после того, как испытал угнетение со стороны Бернарду Сильвы! ))

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