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​«Манчестер Сити»: «Разочарованы проступком Менди»

03 Января 2021, 14:46,

Global Look Press

«Манчестер Сити» сделал заявление по поводу ситуации с защитником Бенжаменом Менди. В СМИ появилась информация о том, что в канун Нового года футболист пригласил к себе друзей, проигнорировав запреты, введённые в условиях пандемии коронавируса.

«Хотя некоторые элементы этого инцидента были неверно истолкованы в прессе, и хотя Менди публично извинился за свою ошибку, клуб разочарован его проступком и будет проводить внутреннее расследование», - говорится в сообщении «Манчестер Сити» для СМИ.

В сезоне 2020/2021 Бенжамен Менди провёл за «Манчестер Сити» девять матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Бенжамен Менди
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Комментарии (1)
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1
Underdog
03 Января 2021, 14:53

Ну так жизнь черных важна же. Пусть тусуется, бухает...
Или кто-то против?

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