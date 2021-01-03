​«Манчестер Сити»: «Разочарованы проступком Менди»

«Манчестер Сити» сделал заявление по поводу ситуации с защитником Бенжаменом Менди. В СМИ появилась информация о том, что в канун Нового года футболист пригласил к себе друзей, проигнорировав запреты, введённые в условиях пандемии коронавируса.

«Хотя некоторые элементы этого инцидента были неверно истолкованы в прессе, и хотя Менди публично извинился за свою ошибку, клуб разочарован его проступком и будет проводить внутреннее расследование», - говорится в сообщении «Манчестер Сити» для СМИ.

В сезоне 2020/2021 Бенжамен Менди провёл за «Манчестер Сити» девять матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.