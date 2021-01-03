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​Артета: «Футболисты «Арсенала» отключили ручной тормоз»

03 Января 2021, 11:41,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рад тому факту, что его команда отпраздновала уже третью победу в Премьер-лиге подряд, разгромив в субботу вечером «Вест Бромвич» на выезде со счётом 4:0.

«Думаю, в проигранных матчах нам действительно не везло. В большинстве случаев мы уступали из-за своих ошибок и отсутствия дисциплины в определённые моменты.

В футболе вам нужно побеждать, ведь это даёт другой импульс, другую энергию. Теперь футболисты отключили ручной тормоз. Вы можете наблюдать, что они действуют на футбольном поле более свободно», - приводит слова Артеты портал Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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